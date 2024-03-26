Грин — журналистам ESPN: вы должны заплатить мне за кликбейты, которые вы публикуете

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин обратился к журналистам ESPN после того, как они опубликовали его слова по поводу «Хьюстон Рокетс».

Ранее журналисты спросили Грина, будет ли он следить за результатами «Хьюстона», ведь сейчас эти две команды борются за 10-е место.

«Мне наплевать на «Хьюстон Рокетс», — ответил Грин.

«Почему вы не публикуете полную запись разговора? Вы должны заплатить мне за кликбейты, которые вы публикуете», — написал Грин в социальных сетях.

Сегодня, 26 марта, в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Хьюстон Рокетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева одержали победу со счётом 110:92.

После 71 матча «Хьюстон» занимает 11-е место в Западной конференции с 36 победами и 35 поражениями, находясь в 0,5 победы от зоны плей-ин (на девятом месте — «Голден Стэйт Уорриорз»).