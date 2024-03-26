Дончич рассказал, кто пройдёт в «Финал четырёх» Евролиги

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич назвал четыре команды, которые пробьются в финальную стадию Евролиги текущего розыгрыша.

«Финал четырёх» Евролиги, по мнению Луки Дончича:

«Реал» Мадрид, «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Фенербахче».

«Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. В прошлом году до этой стадии дошли «Олимпиакос», «Монако», мадридский «Реал» и «Барселона». В финальной встрече «Реал» одолел «Олимпиакос» с разницей в одно очко — 79:78.

В данный момент мадридцы возглавляют турнирную таблицу нынешнего сезона Евролиги. Команда одержала 25 побед и потерпела шесть поражений. «Панатинаикос», «Монако» и «Барселона» делят второе место, имея в своём активе 20 побед при 11 поражениях.

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Евролига. «Панатинаикос» — «Барселона»