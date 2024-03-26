Неймар встретился с Грином и Батлером на теннисном турнире в Майами

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал совместные фотографии со звёздными баскетболистами НБА Дрэймондом Грином и Джимми Батлером с теннисного турнира в Майами.

Фото: Социальные сети Неймара

Фото: Социальные сети Неймара

Турнир в Майами проходит с 19 по 31 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в прошлогоднем финале переиграла Елену Рыбакину (7:6 (16:14), 6:2).

Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера.