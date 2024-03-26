Гендир Евролиги: Пусть команда из Дубая сперва поиграет в Еврокубке

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался о перспективах команды из Дубая стать участником главного баскетбольного турнира Европы.

«Решение сложное, поскольку речь идёт о другом континенте, другой культуре и совершенно новой команде. Переговоры требуют времени, поскольку принять решение непросто. Команды будут голосовать; этого еще не произошло, мы идем шаг за шагом. Сомнения есть, но те, кто руководит проектом, уверенны в нём. Это вызов для всех, но это и новый рынок. Как и у каждого проекта, у него есть как негативные, так и позитивные стороны.

Евролига — соревнование высшего уровня, и попасть в него — все равно, что прыгнуть в поезд, идущий со скоростью 120 км в час. Мы хотим свести риск к минимуму, поэтому наше предложение — начать с чего-то меньшего. Пусть команда из Дубая сперва выйдет в Еврокубок и проявит себя там», — приводит слова Мотеюнаса Eurohoops.

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