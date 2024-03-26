Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гендир Евролиги: Пусть команда из Дубая сперва поиграет в Еврокубке

Гендир Евролиги: Пусть команда из Дубая сперва поиграет в Еврокубке
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался о перспективах команды из Дубая стать участником главного баскетбольного турнира Европы.

«Решение сложное, поскольку речь идёт о другом континенте, другой культуре и совершенно новой команде. Переговоры требуют времени, поскольку принять решение непросто. Команды будут голосовать; этого еще не произошло, мы идем шаг за шагом. Сомнения есть, но те, кто руководит проектом, уверенны в нём. Это вызов для всех, но это и новый рынок. Как и у каждого проекта, у него есть как негативные, так и позитивные стороны.

Евролига — соревнование высшего уровня, и попасть в него — все равно, что прыгнуть в поезд, идущий со скоростью 120 км в час. Мы хотим свести риск к минимуму, поэтому наше предложение — начать с чего-то меньшего. Пусть команда из Дубая сперва выйдет в Еврокубок и проявит себя там», — приводит слова Мотеюнаса Eurohoops.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android