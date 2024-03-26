Гендир Евролиги: нужно посмотреть, что будет с российскими клубами

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказался о количестве и составе участников главного баскетбольного турнира Европы на следующие год-два, отметив, что пока неизвестны некоторые моменты, например будущее российских клубов и сроки их возвращения в Евролигу.

«В следующем году количество участников останется таким, какое есть сейчас. Нам нужно посмотреть, что будет с российскими клубами, когда они смогут вернуться, какие команды выйдут в Евролигу из Еврокубка. Есть много вещей, которые складываются в единое целое.

Евролига – это не закрытый чемпионат. Такого никогда не было. Еврокубок – наш второй турнир, и у нас там играют отличные клубы. Мы даем каждому шанс побороться за попадание в Евролигу», — приводит слова Мотеюнаса Eurohoops.

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