Баскетболист «Пармы» Соломон рассказал, за какую команду НБА болел в детстве

Центровой «Пармы» Ричард Соломон признался, что в детстве болел за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В детстве болел за «Лейкерс», конечно же. Шак и Коби. Они были классным дуэтом, неостановимы. Великолепная была команда. Это была первая команда, которую я увидел, поскольку я жил в этом городе. Именно баскетболисты «Лейкерс» стали первыми для меня. Я влюбился в баскетбол, наблюдая за их игрой. Я захотел делать то же самое, мне показалось это очень круто», — сказал Соломон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Американец выступает за «Парму» с сезона-2023/2024. В прошлом сезоне он защищал цвета петербургского «Зенита».

Читайте интервью баскетболиста «Пармы» Ричарда Соломона на «Чемпионате» 27 марта в 08:00 по московскому времени.