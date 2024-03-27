«В России отличные люди». Интервью с американским баскетболистом «Пармы» Соломоном

Ричард Соломон впервые оказался в России летом 2022 года, став игроком «Зенита». Однако менее чем через полгода он покинул петербургский клуб и вряд ли может занести себе этот период в актив. Летом 2023-го он предпринял вторую попытку обосноваться в Единой лиге ВТБ, подписав контракт с «Пармой». В Перми он стал одним из лидеров коллектива и выступает куда лучше, чем в Петербурге. «Чемпионат» сделал интервью с американским игроком.

Детство в Лос-Анджелесе и величие Леброна

— Ты родился в Калифорнии. Каким было твоё детство в Лос-Анджелесе?

— Мне вспоминается, как мы с мамой ходили в один и тот же ресторан каждое воскресенье. Это была наша традиция. Возможность проводить время с семьёй, обедать вместе… это отложилось у меня в голове. Когда я стал взрослым, мы не переставали регулярно встречаться, мы выезжали на семейные каникулы, например. Проводить время с семьёй — это всегда было моим самым любимым занятием.

— Сложно поддерживать отношения с семьёй сейчас?

— Очень сложно, ведь у меня не получается к ним приехать. Я знаю, что мы все бы хотели снова увидеться, как в старые добрые времена. Я очень надеюсь, что вскоре у нас это получится.

— За какую команду НБА болел в детстве?

— За «Лейкерс», конечно же. Шак и Коби. Они были классным дуэтом, неостановимы. Великолепная была команда.

Ричард Соломон Фото: БК Парма

— Эта команда повлияла на твою любовь к баскетболу, твой игровой стиль, твой профессионализм?

— Я бы так не сказал. Это просто была первая команда, которую я увидел, поскольку я жил в этом городе. Именно баскетболисты «Лейкерс» стали первыми для меня. Я влюбился в баскетбол, наблюдая за их игрой. Я захотел делать то же самое, мне показалось это очень круто.

— Следишь ли сейчас за НБА?

— Я смотрю хайлайты, стараюсь делать это как можно чаще, сколько мне позволяет время. Я думаю, что игра изменилась, учитывая то, сколько сейчас присутствует в лиге парней, которые могут делать всё на паркете. Баскетбол изменился очень сильно с тех пор, как я начинал его смотреть. Я бы сказал, что этот процесс коснулся всего мира. Думаю, это круто.

— Ты имеешь в виду таких игроков, как Йокич?

— Да, таких, как Йокич, как Вембаньяма, как Яннис, как Лука. Их нельзя отнести к традиционным амплуа игроков. Они просто доминируют, они могут всё на паркете. Это великолепно, мне нравится это.

— Кто может взять титул в этом году?

— «Клипперс» могут это сделать. Тяжело на самом деле сказать… Есть такие команды как «Бостон», как «Денвер». Их нельзя упускать из вида. Есть ещё «Бакс», да и те же «Лейкерс». «Голден Стэйт» еще, много команд…

— Следишь за Леброном Джеймсом? Недавно он набрал 40 000 очков в НБА.

— Да, он машина. Это невероятное достижение, никто не побьёт его рекорды. Вообще никогда.

Ричард Соломон Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Нынешний главный тренер «Оклахомы» Дэйно оказал огромное влияние

— Ты играл в NCAA за университет Калифорнии. Часто ли ты вспоминаешь о тех временах?

— Не очень часто. Когда я был в колледже, то пытался понять баскетбол, всё ещё был на ранних стадиях развития. Но у меня есть хорошие воспоминания оттуда, например, мы обыгрывали лучшие команды страны, мы выходили в «Мартовское безумие» несколько раз. Было потрясающе испытать ту атмосферу. Также мне удалось завести несколько отличных друзей, которые остались со мной до сих пор. Несомненно было немало позитивного, но я стараюсь концентрироваться на настоящем, а не на прошлом.

— Потом за этот же университет играл Джейлен Браун.

— Да-да, было такое. Он пришёл уже после меня, мы не играли вместе, даже не виделись.

— Какой тренер оказал самое большое влияние на твоё развитие?

— Что касается моего самого первого тренера, то я даже не помню, как его зовут. Я бы отметил Марка Дэйно. Когда я играл под его руководством в G-Лиге, он мне помог стать настоящим мужчиной, помог с тем, как вести свою жизнь и относиться к работе, как справляться с трудностями. Сейчас он главный тренер «Оклахомы», с ума сойти! Он был первым тренером в моей жизни, с которым я вёл длительные разговоры о вещах, помимо баскетбола. Он стал первым, которого я по-настоящему понял. От него я черпал много хорошего. Я могу ему позвонить в любое время, спросить совета, поговорить с ним, узнать как у него дела. Это здорово.

— Как тебе игра «Оклахомы» при Дэйно? Стиль отличается от того, какой его команда была в Лиге Развития? Что они могут добиться в плей-офф?

— Конечно, сейчас его команда отличается от той, в которой я играл. Сейчас он обладает куда лучшим составом и работает на более высоком уровне. Но его система игры осталась прежней. Он всегда был отличным специалистом, который великолепно работает со своими баскетболистами. Я думаю, они могут далеко пройти в плей-офф, у них есть всё для этого. Они достигли такого уровня будучи молодой командой. У них есть реальный шанс пробиться в финал конференции или даже сразиться за титул. Единственное, чего им не хватает, это ветеранов, которые обладают соответствующим опытом в плей-офф. Тем не менее они все равно достаточно талантливы, чтобы побороться за чемпионство.

— Пытался ли ты равняться на каких-то игроков?

— У меня таких не было. Я пытался справляться со всеми трудностями сам. Естественно, есть игроки, которые мне нравятся и на кого я смотрю, пытаясь улучшить свой уровень. У меня всегда был свой список самых любимых игроков. Но с тех пор, как я стал профессионалом, всё поменялось. Если я играю против тебя — ты не можешь быть моим любимым баскетболистом. Мне нравился Коби, нравился Леброн, когда он пришёл в лигу. Они являются лучшими игроками в истории. Если и назвать тех, кем я вдохновлялся, то это они.

— Как считаешь, почему тебе не удалось попасть в НБА?

— У меня было пара попыток. Я участвовал в специальных тренировочных лагерях. У меня был 10-дневный контракт с «Оклахомой». Играл в Летней лиге. Но, к сожалению, случились травмы, да и прочие вещи в моей жизни.

— А мечта попасть в лучшую лигу мира осталась?

— Я абсолютно счастлив с любым сценарием, который мне подготовит жизнь. Если это НБА — круто, если это Россия — круто. То же касается и других мест.

У большинства игроков есть мечта попасть в НБА. И вообще у меня получилось это! На 10 дней. Уже неплохо, по-моему, раз уж так суждено. Я верю, что если что-то случилось, значит оно должно было случиться. Если чего-то не произошло, чего ты хотел, то может ты не понимаешь почему и для чего это не случилось. Может оно не случилось, чтобы тебя защитить.

— У тебя был период карьеры в Японии. Было интересно?

— О, я люблю Японию. Потрясающая страна. Там был отличный тренер, отличная еда, отличные фанаты. Мне очень понравилось прочувствовать на себе японскую культуру. Я же люблю аниме! Так что это были отличные времена.

— Кухня там хорошая.

— Рыба да…Суши, курица, говядина, там вообще всё вкусное. Одним из моих самых любимых занятий там было посещать заведения, о которых я ничего не знал. Такое своеобразное приключение.

Там совершенно иная культура. Мне нравится познавать такое, видеть, как разные люди живут. Очень важно выходить из собственной зоны комфорта и испытывать что-то новое в своей жизни.

— Ты выигрывал Кубок Европы с «Бахчешехиром». Это пока самый ценный трофей за карьеру?

— Дай подумать… Когда я играл во Франции, у них был свой кубок, который разыгрывается по ходу сезона. Это тоже было здорово. Мы смогли победить «Монако» и АСВЕЛ. Кроме этого ничего не приходит в голову, так что возможно. Кто знает, может быть в этом году мы сможем что-то выиграть.

— Этим летом тебе исполниться 32 года. Уже думал о том, сколько еще готов играть?

— Вообще не думал. 32 — это всего лишь число. Я чувствую себя на 25 лет, в том числе и физически. Может это хороший знак, значит у меня осталось ещё много сил. Я всё ещё считаю, что есть вещи, которые я могу улучшить в своей игре. У меня всё хорошо с настроем и с моей общей ментальностью. Люди, которые умеют контролировать это, могут добиться многого.

Ричард Соломон Фото: БК Парма

В чемпионской команде игроки могут адаптироваться друг под друга

— В прошлом сезоне ты играл за «Зенит», а летом перешёл в «Парму». Как состоялся этот переход?

— Летом мне позвонил мой агент и заявил о желании «Пармы» подписать меня, и я согласился. Всё было просто.

— Многое ли ты знал о клубе перед тем, как подписать контракт?

— Если честно, почти ничего не знал, но агент мне рассказал много положительного про этот клуб. Я поговорил с тренером, почувствовал, что это будет хорошее решение. И я согласился. Тут холодно, но это не особо меня беспокоит. Вы же сами понимаете, бизнес есть бизнес!

— Что думаешь об этом сезоне?

— Я думаю, у нас отлично проходит сезон. Если учитывать то, какой мы путь проделали. Мы стали лучше играть. У нас отличный состав, мне весело играть. Нам удаётся находить пути к победе. Нет ничего лучше, чем играть в игру, которую любишь, и выигрывать!

— Считаешь ли ты то, что атмосфера в раздевалке — один из важнейших факторов успехов «Пармы»?

— Да, конечно. В любой команде, где баскетболистам нравится играть с друг другом, это помогает достигать хороших результатов. Настоящую чемпионскую команду отличает то, как игроки могут адаптироваться друг под друга и принимать себя и остальных такими, какие они есть.

Очень важно, когда есть понимание того, что вокруг люди, которые рассчитывают на тебя, независимо от того, сделал ли ты ошибку или нет. У нас всех есть общая цель и общее понимание, как добиться желаемого.

— После ухода из «Зенита» тобой интересовалась «Самара». Почему ты отказался?

— Ровно в тот момент у меня было сильное желание увидеть семью, и я уехал, чтобы провести с ней время. Это основная причина, по которой не сложилось в итоге.

— О каких стереотипах России тебе рассказывали, прежде чем ты приехал сюда?

— Мне рассказывали, что тут очень холодно, а люди грубы. Мол, у всех на лице нарисован «покерфейс». Для тех, кто не знает русский язык, речь может показаться очень агрессивной. Когда я приехал сюда, я понял, что да, тут холодно, но люди здесь просто отличные.

— Были ли у тебя предложения от других клубов прошлым летом, помимо «Пармы»?

— Да, у меня было несколько вариантов, но переход в «Парму» показался самым оптимальным для меня в тот момент.

— Тренер «Пармы» Евгений Пашутин был важным фактором, из-за которого ты принял решение перейти сюда?

— Я знаю немало баскетболистов, которые играли у него, и они говорили только хорошие вещи. Так что я подумал, что «Парма» — лучший вариант для меня на этот сезон. Я обожаю Евгения Пашутина. Он является отличным человеком. Он хочет побеждать, мы хотим побеждать, так что мы сошлись в этом.

— У тебя похожая история с Ройсом Хэммом. Он не смог раскрыться в «Зените», но отлично играл в «Астане» до ухода. У тебя есть мысль, почему так происходит?

— Дело в способности адаптироваться к тому, что хочет клуб от тебя. У разных команд разное видение. В одном коллективе ты можешь показать себя во всей красе, а в другом от тебя даже не будут этого требовать. Нужно найти способ, как стать полезным команде, найти роль, которая будет выгодна всем. Я не думаю, что проблема в «Зените». Хэмм просто получил другую роль в «Астане» и это работало.

Это часть процесса по выстраиванию команды. Все узнают друг друга лучше и учатся играть вместе. Но важно помнить, что самое главное — побеждать. Это перевешивает всё остальное. Так что всё просто — нужно найти способ, как помочь команде побеждать, тогда ты будешь успешен.

— После победы над ЦСКА камера сняла ваше празднование в раздевалке. Ты задал кому-то вопрос за кадром по поводу бонусов. Что на эти деньги можно купить?

— Можно купить много вкусной еды на эти бонусы! Можно приобрести классные кроссовки. Можно купить подарок сыну.

Контактная игра заряжает всю команду

— Чего ждешь от второго этапа регулярки? На что «Парма» может претендовать в плей-офф?

— Я ожидаю, что игры будут всё сложнее, но, надеюсь, что мы сами станем сильнее, проходя через всё это. У нас нет ограничений в наших желаниях. Мы можем стать настолько сильными, насколько захотим. Только мы сами себя можем сдержать.

Пока мы верим в друг друга, выкладываемся в обороне и становимся лучше, то лимитов нет. Почему бы не стать лучшей версией себя? Если мы можем победить всех, то давайте сделаем это. Я знаю, что это будет сложно. Мы идём от игры к игре, просто стараясь становиться всё лучше и лучше.

— Ты попал на Матч всех звёзд. Как тебе?

— Было круто. Весело провели время. Не могу сказать, что это какой-то новый опыт. Чувствовалось, что это просто ещё одна игра, просто в других составах.

— Какое-то время ты играл в очках из-за повреждения. Как ощущения?

— Если честно, ничего хорошего. Но я понимал, что мне нужно носить очки до тех пор, пока я смогу видеть более чётко. Я их носил для защиты моих глаз от разных столкновений или чего-то такого. Но мне не понравилось. На них периодически появляются пятна, из-за чего видеть становиться тяжело. Их надо постоянно поправлять, особенно после столкновений. Слишком неудобно.

— Во всех играх ты сталкиваешься с жесткой борьбой, иногда соперники действуют за гранью допустимого. Как сохранять концентрацию и хладнокровие в такие моменты?

— Это просто то, что со мной случается на постоянной основе. Моя задача — бороться. Это моя роль, это то, что помогает нам выигрывать. Как я и говорил раньше — всё дело в назначенных ролях. В команде должен быть тот, кто может таким заниматься, иначе у неё будут проблемы. Я задаю тон всей команде своей контактной игрой.

— У тебя и «Пармы» большая фан-база. Что можешь им сказать?

— Пользуйтесь своими шансами, исходя из настоящего момента. Это всё, что мы можем делать. Сосредоточьтесь на настоящем моменте. Это помогает выстроить будущее.