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Стали известны четвертьфинальные пары баскетбольной Суперлиги

Стали известны четвертьфинальные пары баскетбольной Суперлиги
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Сегодня, 26 марта, официально завершился регулярный чемпионат Суперлиги, по итогам которого сформировались четвертьфинальные пары:

«Химки» — «Купол-Родники»

«Темп-СУМЗ» — «Новосибирск»

«Иркут» — «Зенит-2»

«Динамо Владивосток» — «Барнаул»

Уже 31 марта пройдут две игры между «Иркут» — «Зенит-2» (в 16:10 по мск) и «Динамо-Владивосток» — «Бурнаул» (в 17:15 по мск). 1 апреля пройдут очные встречи между командами «ТЕМП-СУМЗ» — «Новосибирск» (в 18:00 по мск) и «Химки» — «Купол-Родники» (в 19:00 по мск).

Напомним, что сегодня состоялась последняя игра в рамках регулярного чемпионата Суперлиги, где встретились «Химки» и «Челбаскет». Матч завершился победой клуба «Химки» со счётом 96:63 (28:17, 18:18, 22:12 и 28:16).

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