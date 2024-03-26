«Локомотив-Кубань» победил УНИКС в матче Единой лиги

В Краснодаре завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Встреча закончилась со счётом 90:82 (25:17, 23:24, 19:28, 23:13) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал легкий форвард Девон Акун-Пёрселл. На его счету 25 очков, а также пять подборов и четыре передачи. В составе УНИКСа самым результативным игроком стал разыгрывающий Эрик Грин. Он набрал 24 очка и сделал два подбора.

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, а УНИКС несмотря на поражение сохранил лидерство в группе А.

В следующем туре краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с ЦСКА, игра состоится 1 апреля. УНИКС в следующем туре примет дома «Парму». Этот матч пройдёт 30 марта.