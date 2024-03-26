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«Локомотив-Кубань» победил УНИКС в матче Единой лиги

«Локомотив-Кубань» победил УНИКС в матче Единой лиги
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В Краснодаре завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Встреча закончилась со счётом 90:82 (25:17, 23:24, 19:28, 23:13) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Группа А
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 25, Елатонцев - 12, Бэрфорд - 10, Ндур - 10, Миллер - 9, Емченко - 9, Темиров - 6, Уайт - 5, Мартюк - 2, Узинский - 2, Щербенев, Ведищев
УНИКС: Грин - 24, Рейнольдс - 19, Димитриевич - 12, Лабери - 12, Зайцев - 4, Найт - 4, Бако - 4, Одиноков - 3, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Лазарев

Лучшую результативность в составе победителей показал легкий форвард Девон Акун-Пёрселл. На его счету 25 очков, а также пять подборов и четыре передачи. В составе УНИКСа самым результативным игроком стал разыгрывающий Эрик Грин. Он набрал 24 очка и сделал два подбора.

В настоящий момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги в группе А, а УНИКС несмотря на поражение сохранил лидерство в группе А.

В следующем туре краснодарский «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с ЦСКА, игра состоится 1 апреля. УНИКС в следующем туре примет дома «Парму». Этот матч пройдёт 30 марта.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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