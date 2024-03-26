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Александр Секулич отметил фантастическую точность УНИКСа из-за дуги

Александр Секулич отметил фантастическую точность УНИКСа из-за дуги
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своей команды над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ, отметив фантастическую точность соперника при дальних бросках.

«Для нас это очень важная победа, особенно с учетом того, против кого мы играли и как играли. Было очень важно начать матч хорошо – мы с этим справились и, несмотря на некоторые сложности в 3-й четверти, довели дело до нужного нам результата.

Отмечу две важные, на мой взгляд, вещи. Во-первых, УНИКС из-за травм сегодня играл более короткой ротацией, чем обычно – это сказалось в заключительной четверти. Во-вторых, они сегодня бросали из-за дуги с фантастической точностью – более 60%. Я рад, что это нас не сломило», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Группа А
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 25, Елатонцев - 12, Бэрфорд - 10, Ндур - 10, Миллер - 9, Емченко - 9, Темиров - 6, Уайт - 5, Мартюк - 2, Узинский - 2, Щербенев, Ведищев
УНИКС: Грин - 24, Рейнольдс - 19, Димитриевич - 12, Лабери - 12, Зайцев - 4, Найт - 4, Бако - 4, Одиноков - 3, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Лазарев
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