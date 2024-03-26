Александр Секулич отметил фантастическую точность УНИКСа из-за дуги

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своей команды над УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ, отметив фантастическую точность соперника при дальних бросках.

«Для нас это очень важная победа, особенно с учетом того, против кого мы играли и как играли. Было очень важно начать матч хорошо – мы с этим справились и, несмотря на некоторые сложности в 3-й четверти, довели дело до нужного нам результата.

Отмечу две важные, на мой взгляд, вещи. Во-первых, УНИКС из-за травм сегодня играл более короткой ротацией, чем обычно – это сказалось в заключительной четверти. Во-вторых, они сегодня бросали из-за дуги с фантастической точностью – более 60%. Я рад, что это нас не сломило», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.