Велимир Перасович: «Локомотив-Кубань» играл жестче и с большей энергией

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о причинах поражения своей команды от «Локомотива-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ, отметив более жесткую и энергичную игру соперника.
«Мои поздравления «Локомотиву-Кубань», они заслужили победу, с первых секунд играли жестче и с большей энергией. По ходу матча мы нашли равноценный ответ их агрессии, но в итоге нам немного не хватило ротации: некоторые важные для нас игроки пропускали матч из-за травм, потом еще в середине игры выбыл Маркос Найт.
Но, конечно, мы по-прежнему продолжим бороться за самое высокое место по итогам регулярного чемпионата – как-то странно полгода делать все, чтобы выйти на первое место, а потом вдруг сбавить обороты», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.
- 26 марта 2024
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