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Велимир Перасович: «Локомотив-Кубань» играл жестче и с большей энергией

Велимир Перасович: «Локомотив-Кубань» играл жестче и с большей энергией
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о причинах поражения своей команды от «Локомотива-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ, отметив более жесткую и энергичную игру соперника.

«Мои поздравления «Локомотиву-Кубань», они заслужили победу, с первых секунд играли жестче и с большей энергией. По ходу матча мы нашли равноценный ответ их агрессии, но в итоге нам немного не хватило ротации: некоторые важные для нас игроки пропускали матч из-за травм, потом еще в середине игры выбыл Маркос Найт.

Но, конечно, мы по-прежнему продолжим бороться за самое высокое место по итогам регулярного чемпионата – как-то странно полгода делать все, чтобы выйти на первое место, а потом вдруг сбавить обороты», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Группа А
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 82
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 25, Елатонцев - 12, Бэрфорд - 10, Ндур - 10, Миллер - 9, Емченко - 9, Темиров - 6, Уайт - 5, Мартюк - 2, Узинский - 2, Щербенев, Ведищев
УНИКС: Грин - 24, Рейнольдс - 19, Димитриевич - 12, Лабери - 12, Зайцев - 4, Найт - 4, Бако - 4, Одиноков - 3, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Лазарев
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