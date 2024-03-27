Сегодня, 27 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 27 марта

«Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:128 (ОТ).

«Майами Хит» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 92:113.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома Сити Тандер» — 112:119.

«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверидкс» 96:132.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса. На его счету 34 очка, 23 подбора и две результативные передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Он набрал 28 очков, совершил 11 подборов и отдал шесть передач.