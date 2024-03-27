Все результаты игрового дня НБА 27 марта
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Сегодня, 27 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 27 марта
- «Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:128 (ОТ).
- «Майами Хит» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 92:113.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома Сити Тандер» — 112:119.
- «Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверидкс» 96:132.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса. На его счету 34 очка, 23 подбора и две результативные передачи. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Луку Дончича. Он набрал 28 очков, совершил 11 подборов и отдал шесть передач.
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 128
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Лиллард - 27, Бисли - 21, Портис - 18, Миддлтон - 12, Лопес - 9, Краудер - 5, Коннотон - 3, Боучэмп, Ливингстон, Галлинари, Грин, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Расселл - 29, Ривз - 29, Хатимура - 16, Принс - 9, Динвидди - 7, Кристи - 2, Хэйс - 2, Реддиш, Джайлс, Льюис, Джеймс
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
92 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Адебайо - 24, Розир - 15, Хайсмит - 15, Жакез-мл. - 12, Йович - 11, Мартин - 10, Уильямс - 3, Миллз - 2, Райт, Кэйн, Суидер, Робинсон, Брайант
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 28, Куминга - 18, Уиггинс - 17, Карри - 17, Муди - 9, Луни - 7, Подзиемски - 6, Сантос - 5, Грин - 4, Пэйтон II - 2, Пол, Робинсон, Шарич, Киньонес
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
112 : 119
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 29, Макколлум - 23, Джонс - 16, Мёрфи - 16, Альварадо - 8, Маршалл - 7, Валанчюнас - 6, Нэнс - 4, Хоукинс - 3, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гидди - 25, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 16, Уоллес - 7, Дорт - 6, Джо - 6, Уильямс - 6, Уильямс - 3, Уотерс III, Бийомбо, Уиггинс, Сарр, Хэйворд, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
96 : 132
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Фокс - 18, Мюррэй - 17, Сабонис - 12, Монк - 10, Эллис - 10, Барнс - 7, Митчелл - 6, Джонс - 6, Лень - 5, Дуарте - 3, Джонс - 2, Макги, Эдвардс, Слоусон
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 24, Хардуэй-младший - 22, Вашингтон - 14, Гэффорд - 10, Джонс - 8, Харди - 7, Экзам - 6, Лоусон - 6, Лайвли - 4, Моррис - 3, Пауэлл, Грин, Клебер
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