Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Турнирные расклады в НБА на 27 марта: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

Турнирные расклады в НБА на 27 марта: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин
Аудио-версия:
Комментарии

14 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации завершится регулярный чемпионата, а уже 20-го начнётся раунд плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его раскладами. Напомним, первые шесть клубов из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Коллективы, которые по итогам регулярного чемпионата займут 7-10-е места, сыграют в турнире плей-ин.

Формат проведения турнира плей-ин: победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется в плей-офф под восьмым посевом. Победитель второй пары напрямую выйдет в плей-офф под седьмым посевом. Плей-инн пройдёт с 16 по 19 апреля.

На данный момент в плей-ин от Запада попадают «Сакраменто Кингз» (7-е место) и «Финикс Санз» (8-е). Другую пару образуют «Лос-Анджелес Лейкерс» (9-е) и «Голден Стэйт Уорриорз» (10-е).

Если бы регулярный чемпионат завершился сегодня, то в Восточной конференции первую путёвку в плей-офф разыграли бы «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс». На девятом и 10-м местах идут «Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс» соответственно.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

В Западной конференции участие в плей-офф на данный момент гарантировали себе следующие команды: «Денвер Наггетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Миннесота Тимбервулвз». На Востоке это «Бостон Селтикс».

Материалы по теме
Все результаты игрового дня НБА 27 марта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android