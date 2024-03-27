Турнирные расклады в НБА на 27 марта: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

14 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации завершится регулярный чемпионата, а уже 20-го начнётся раунд плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его раскладами. Напомним, первые шесть клубов из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Коллективы, которые по итогам регулярного чемпионата займут 7-10-е места, сыграют в турнире плей-ин.

Формат проведения турнира плей-ин: победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется в плей-офф под восьмым посевом. Победитель второй пары напрямую выйдет в плей-офф под седьмым посевом. Плей-инн пройдёт с 16 по 19 апреля.

На данный момент в плей-ин от Запада попадают «Сакраменто Кингз» (7-е место) и «Финикс Санз» (8-е). Другую пару образуют «Лос-Анджелес Лейкерс» (9-е) и «Голден Стэйт Уорриорз» (10-е).

Если бы регулярный чемпионат завершился сегодня, то в Восточной конференции первую путёвку в плей-офф разыграли бы «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс». На девятом и 10-м местах идут «Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс» соответственно.

В Западной конференции участие в плей-офф на данный момент гарантировали себе следующие команды: «Денвер Наггетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Миннесота Тимбервулвз». На Востоке это «Бостон Селтикс».