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«Вы просто держитесь за старые чувства». Бизли считает Леброна сильнее Джордана

«Вы просто держитесь за старые чувства». Бизли считает Леброна сильнее Джордана
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Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Бизли объяснил, почему звёздный форвард Леброн Джеймс опережает легендарного Майкла Джордана в борьбе за звание величайшего игрока в истории.

«Леброн — лучший. И я могу привести очень убедительные аргументы. Если бы у нас здесь были все игроки за всю историю и просто их сухая статистика, без имён, то получилось бы так, что показатели Леброна были бы лучшими на всех позициях. Неважно, на какой именно. Вы можете выложить статистику этого человека, и он будет лучшим на всех пяти позициях.

Да ладно. Мне кажется, что люди, которые говорят, что Майкл Джордан — величайший… Не хочу вас обидеть, но вы просто держитесь за старые чувства», — приводит слова Бизли Sportskeeda.

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