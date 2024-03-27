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Дончич: Ирвинг — Бэтмен, я — Робин

Дончич: Ирвинг — Бэтмен, я — Робин
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич сравнил свой дуэт с Кайри Ирвингом с персонажами комиксов издательства DC Comics.

«Ирвинг — Бэтмен, я — Робин», — приводит слова Дончича The Athletic.

Напомним, сегодня, 27 марта, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас» на выезде встречался с «Сакраменто Кингз». Гости одержали убедительную победу со счётом 132:96, а Лука Дончич записал в свой актив дабл-дабл из 28 очков и 11 передач, также на его счету шесть передач. Кайри Ирвинг в этом матче заработал 24 очка, три подбора и восемь передач.

Ранее Дончич назвал четыре команды, которые пробьются в финальную стадию Евролиги текущего розыгрыша.

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