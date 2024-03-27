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Шакил О'Нил рассказал об отношении к Энтони Дэвису

Шакил О'Нил рассказал об отношении к Энтони Дэвису
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Четырёхкратный чемпион НБА, а ныне спортивный эксперт и аналитик Шакил О'Нил дал комментарий по поводу тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Он знает, как я к нему отношусь… Его мать и отец подошли ко мне и сказали: «Мы хотим, чтобы ты остался с нашим мальчиком», потому что я знаю, на что он способен», — сказал О'Нил в эфире NBA on TNT.

Напомним, в ночь с 26 на 27 марта мск на паркете «Файсерв-форума» в американском Милуоки прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Милуоки Бакс» уступили в двух овертаймах «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 124:128 2OT.

В этом матче один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис провёл на площадке 52 минуты игрового времени, что является первым показателем среди всех игроков франшизы со времён легендарного Коби Брайанта в 2012-м.

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