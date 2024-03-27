Назван MVP регулярного чемпионата Суперлиги России

Разыгрывающий «Темп-СУМЗ» Виктор Заряжко признан MVP регулярного чемпионата Суперлиги России по баскетболу.

Заряжко принял участие во всех 30 матчах, в которых в среднем набирал 15,2 очка, делал 5,7 передачи, 4,8 подбора, 1,4 перехвата и 0,2 блок-шота.

Баскетболист замкнул пятёрку лучших снайперов регулярного чемпионата, стал лучшим по результативным передачам и вторым по коэффициенту полезности (19,3 балла). В семи последних матчах он набирал не менее 15 очков, а в 10 последних раздавал партнёрам не менее четырёх результативных передач.

В символическую пятёрку регулярного чемпионата вошли:

Егор Рыжов, «Зенит»-2

Никола Мишкович, «Иркут»

Даниил Аксенов, «Динамо»

Владислав Ильинов, «Барнаул»

Илья Карпенков, «Химки»