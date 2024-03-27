Джейсон Тейтум высказался об амбициях «Бостона» побороться за чемпионство

Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал комментарий по поводу своей команды и её амбициях побороться за чемпионство НБА в этом сезоне.

«Опыт — лучший учитель… Я думаю, что все в нашей команде находятся в прекрасном месте для своей карьеры. Оно может стать последним таким местом для большинства из нас, поэтому мы все пытаемся покорить эту вершину», — сказал Тейтум в эфире NBA on TNT.

Напомним, вчера, 26 марта, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча прошла в Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 120:118. По ходу матча «Атланта» смогла преодолеть отставание в 30 очков от «Бостона».