Фридзон оценил шансы «Автодора» на попадание в плей‑ин Единой лиги

Атакующий защитник саратовского «Автодора» Виталий Фридзон дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», а также оценил шансы команды на попадание в плей-ин Единой лиги ВТБ.

«Конечно, обидно, что проиграли. Но матч был интересный. Мы повели, а потом догоняли. Случались и потасовки… Но это игра. У нас ещё хорошие шансы попасть в плей‑ин. Впереди ещё достаточно матчей. И ближайшие игры с МБА и «Астаной» здесь очень важны. Надо побеждать. Тогда мы, думаю, точно войдём в плей‑ин», — приводит слова Фридзона «Матч ТВ».

В настоящий момент «Автодор» идёт на третьей позиции в турнирной таблице Единой лиги в группе Б. Саратовский клуб в следующем туре дома сыграет с МБА. Этот матч пройдёт 28 марта.