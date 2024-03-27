Инсайдер рассказал, как в НБА относятся к набравшему ход «Далласу»

Известный инсайдер Брайан Уиндхорст рассказал, как в НБА относятся к «Даллас Маверикс», который в последнее время показывает хорошую форму.

«Даллас» — это команда, о которой я говорю с людьми в лиге — я говорю с тренерами, я говорю со скаутами — несколько раз за последние 7-10 дней люди говорили: «Мы только что играли с «Далласом», и они страшные» или: «Я только что видел «Даллас», и они выглядят хорошо».

Один раз услышишь, второй раз услышишь, и уже думаешь: «Да, да, я это уже слышал», но «Даллас» начинает показывать зубы», — сказал Уиндхорст в своём подкасте Brian Windhorst & The Hoop Collective.

Напомним, сегодня, 27 марта, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас» на выезде встречался с «Сакраменто Кингз». Гости одержали убедительную победу со счётом 132:96.