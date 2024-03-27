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Инсайдер рассказал, как в НБА относятся к набравшему ход «Далласу»

Инсайдер рассказал, как в НБА относятся к набравшему ход «Далласу»
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Известный инсайдер Брайан Уиндхорст рассказал, как в НБА относятся к «Даллас Маверикс», который в последнее время показывает хорошую форму.

«Даллас» — это команда, о которой я говорю с людьми в лиге — я говорю с тренерами, я говорю со скаутами — несколько раз за последние 7-10 дней люди говорили: «Мы только что играли с «Далласом», и они страшные» или: «Я только что видел «Даллас», и они выглядят хорошо».

Один раз услышишь, второй раз услышишь, и уже думаешь: «Да, да, я это уже слышал», но «Даллас» начинает показывать зубы», — сказал Уиндхорст в своём подкасте Brian Windhorst & The Hoop Collective.

Напомним, сегодня, 27 марта, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас» на выезде встречался с «Сакраменто Кингз». Гости одержали убедительную победу со счётом 132:96.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
96 : 132
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Фокс - 18, Мюррэй - 17, Сабонис - 12, Монк - 10, Эллис - 10, Барнс - 7, Митчелл - 6, Джонс - 6, Лень - 5, Дуарте - 3, Джонс - 2, Макги, Эдвардс, Слоусон
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Ирвинг - 24, Хардуэй-младший - 22, Вашингтон - 14, Гэффорд - 10, Джонс - 8, Харди - 7, Экзам - 6, Лоусон - 6, Лайвли - 4, Моррис - 3, Пауэлл, Грин, Клебер
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