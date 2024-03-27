Энтони Дэвис принял участие в 96 из последних 100 матчей «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в ночь с 26 на 27 марта мск принял участие во встрече с «Милуоки Бакс» (128:124 ОТ). Эта игра стала 96-й из последних 100 матчей команды из Лос-Анджелеса, в которой Дэвис выходил на паркет.

В этом матче один из лидеров «озёрников» провёл на площадке 52 минуты игрового времени, что является первым показателем среди всех игроков франшизы со времён легендарного Коби Брайанта в 2012-м. За это время Дэвис оформил дабл-дабл из 34 очков и 23 передач.

Стоит отметить, что для «Лейкерс» эта победа стала четвёртой подряд, клуб из Лос-Анджелеса ведёт борьбу за попадание в плей-ин. В матче из-за травмы левого голеностопа не принимал участия лидер гостей Леброн Джеймс.