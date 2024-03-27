Энтони Дэвис принял участие в 96 из последних 100 матчей «Лейкерс»
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в ночь с 26 на 27 марта мск принял участие во встрече с «Милуоки Бакс» (128:124 ОТ). Эта игра стала 96-й из последних 100 матчей команды из Лос-Анджелеса, в которой Дэвис выходил на паркет.
В этом матче один из лидеров «озёрников» провёл на площадке 52 минуты игрового времени, что является первым показателем среди всех игроков франшизы со времён легендарного Коби Брайанта в 2012-м. За это время Дэвис оформил дабл-дабл из 34 очков и 23 передач.
Стоит отметить, что для «Лейкерс» эта победа стала четвёртой подряд, клуб из Лос-Анджелеса ведёт борьбу за попадание в плей-ин. В матче из-за травмы левого голеностопа не принимал участия лидер гостей Леброн Джеймс.
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 128
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Лиллард - 27, Бисли - 21, Портис - 18, Миддлтон - 12, Лопес - 9, Краудер - 5, Коннотон - 3, Боучэмп, Ливингстон, Галлинари, Грин, Вашингтон Мл., Адетокунбо, Джексон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Расселл - 29, Ривз - 29, Хатимура - 16, Принс - 9, Динвидди - 7, Кристи - 2, Хэйс - 2, Реддиш, Джайлс, Льюис, Джеймс
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