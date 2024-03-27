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«Благодаря ему «‎Майами Хит» выходил в финал». Стефен Карри — о Бэме Адебайо

«Благодаря ему «‎Майами Хит» выходил в финал». Стефен Карри — о Бэме Адебайо
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Популярный игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри лестно высказался в адрес тяжёлого форварда «Майами Хит» Бэма Адебайо.

«Он универсальный, длинный. У него потрясающая работа ног. Очевидно, этот парень отличный защитник, и благодаря ему «‎Хит» дважды выходили в финал. Вы знаете, на что способен Джимми Батлер и ребята вокруг него. Но Бэм играет огромную роль в том, что команда прекрасно работает на обоих концах площадки. Стоит отметить, что он также прекрасен в атаке — у него серьёзное давление», — приводит слова Карри портал HeatNation.

Напомним, сегодня, 27 марта, «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Майами Хит» со счётом 113:92. На данный момент «Уорриорз» занимают 10-ю позицию в турнирной таблице Западной конференции НБА.

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