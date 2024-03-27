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«Минск» одерживает первую победу в Единой лиге

«Минск» одерживает первую победу в Единой лиге
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Сегодня, 27 марта, «Минск» победил «Астану» со счётом 60:58 (21:14, 15:18, 17:11 и 7:15). Для белорусской команды это первая победа в сезоне-2023/2024, которую они одержали в рамках группового этапа чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа Б
27 марта 2024, среда. 18:15 МСК
Минск
Минск
Окончен
60 : 58
Астана
Астана
Минск: Мотовилов - 12, Шливанчанин - 12, Чебашек - 11, Стубеда - 9, Дуду - 6, Микульский - 5, Секушенко - 3, Аладко - 2, Борисевич, Мороз, Куратник
Астана: Джонсон - 25, Андерсон - 8, Скиппер-Браун - 7, Щербак - 6, Марчук - 4, Мурзагалиев - 3, Пушица - 3, Гаврилов - 2, Марчук, Айткали, Майдекин

Наиболее результативным игроком со стороны белорусской команды стал Григорий Мотовилов, набравший 12 очков, сделавший 7 подборов и 5 перехватов. Также стоит отметить Йована Шливанчавина, который провёл на площадке 34 минут и 49 секунд. Ему удалось набрать 12 очков, провести 6 подборов, сделать 6 результативных передач и 1 перехват.

В «Астане» наиболее результативным игроком стал Маркелл Джонсон, который набрал 25 очков, сделал 3 подбора, провёл 2 результативных перехвата, а также провёл на площадке в общей сложности 31 минуту и 35 секунд.

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