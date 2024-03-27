«Минск» одерживает первую победу в Единой лиге

Сегодня, 27 марта, «Минск» победил «Астану» со счётом 60:58 (21:14, 15:18, 17:11 и 7:15). Для белорусской команды это первая победа в сезоне-2023/2024, которую они одержали в рамках группового этапа чемпионата Единой лиги ВТБ.
Наиболее результативным игроком со стороны белорусской команды стал Григорий Мотовилов, набравший 12 очков, сделавший 7 подборов и 5 перехватов. Также стоит отметить Йована Шливанчавина, который провёл на площадке 34 минут и 49 секунд. Ему удалось набрать 12 очков, провести 6 подборов, сделать 6 результативных передач и 1 перехват.
В «Астане» наиболее результативным игроком стал Маркелл Джонсон, который набрал 25 очков, сделал 3 подбора, провёл 2 результативных перехвата, а также провёл на площадке в общей сложности 31 минуту и 35 секунд.
- 27 марта 2024
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