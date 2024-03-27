«Минск» не побеждал чуть больше года в Единой лиге

Сегодня, 27 марта, «Минск» победил «Астану» со счётом 60:58 (21:14, 15:18, 17:11, 7:15). Для белорусской команды эта победа стала первой в сезоне-2023/2024, которую они одержали в рамках группового этапа чемпионата Единой лиги ВТБ.

Последний раз «Минск» побеждал 367 дней назад — 26 марта 2023 года. Интересно то, что тогда белорусская команда также одержала победу над «Астаной».

Наиболее результативным игроком со стороны белорусской команды стал Григорий Мотовилов, набравший 12 очков, сделавший семь подборов и пять перехватов. Также стоит отметить Йована Шливанчанина, который провёл на площадке 34 минут и 49 секунд. Ему удалось набрать 12 очков, провести шесть подборов, сделать шесть результативных передач и один перехват.

На данный момент «Минск» занимает восьмую позицию в турнирной таблице группы Б Единой лиги ВТБ.