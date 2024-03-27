Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это было грандиозно». Д'Анджело Расселл — о победе над «Бакс»

«Это было грандиозно». Д'Анджело Расселл — о победе над «Бакс»
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал победу команды над «Милуоки Бакс». Их встреча состоялась сегодня, 27 марта. «Озёрники» победили «Бакс» со счётом 128:124.

«Это было грандиозно. Это огромная победа для нашей команды. Каждый выложился на полную на площадке. Дарвин был великолепен, чувак. Он подготовил для нас несколько отличных комбинаций в конце игры. Мне кажется эмоционально каждый член команды был вовлечён в игру, желая сделать всё для победы, чего бы это ни стоило. Я не понимаю, что чувствую прямо сейчас, ощущение, словно я всё ещё в процессе игры.

Мы непредсказуемая команда. Результат игры зависит от того, против кого мы играем, как мы работаем в обороне, в нападении, чувствуем ли мы себя, как единое целое. Когда наша команда играет в полную силе, как сегодня, то нас трудно победить», — приводит слова Расселла портал Lakers Nation.

Материалы по теме
Расселл превзошёл Коби Брайанта, повторив 29-летний рекорд «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android