«Это было грандиозно». Д'Анджело Расселл — о победе над «Бакс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал победу команды над «Милуоки Бакс». Их встреча состоялась сегодня, 27 марта. «Озёрники» победили «Бакс» со счётом 128:124.

«Это было грандиозно. Это огромная победа для нашей команды. Каждый выложился на полную на площадке. Дарвин был великолепен, чувак. Он подготовил для нас несколько отличных комбинаций в конце игры. Мне кажется эмоционально каждый член команды был вовлечён в игру, желая сделать всё для победы, чего бы это ни стоило. Я не понимаю, что чувствую прямо сейчас, ощущение, словно я всё ещё в процессе игры.

Мы непредсказуемая команда. Результат игры зависит от того, против кого мы играем, как мы работаем в обороне, в нападении, чувствуем ли мы себя, как единое целое. Когда наша команда играет в полную силе, как сегодня, то нас трудно победить», — приводит слова Расселла портал Lakers Nation.