«Маккаби Тель-Авив» продлил свою победную серию до шести матчей

Сегодня, в ночь с 27 на 28 марта, состоялся матч в рамках 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, где встретились израильский «Маккаби Тель-Авив» и испанская «Валенсия». Представители Израиля одержали победу со счётом 95:80 (21:20, 27:18, 23:20 и 24:20).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Маккаби Тель-Авив» Уэйд Болдуин. На его счету 17 очков, три подбора и четыре перехвата. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Джош Небо отметился 15 очками, девятью подборами и двумя блок-шотами.

Самым результативным в составе «Валенсии» стал тяжёлый форвард Шеми Оджелей. Он набрал 15 очков, совершил четыре подбора и отдал две передачи. Тяжёлый форвард Дамьен Инглис набрал 12 очков, сделал восемь подборов, две передачи и один перехват.