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Валенсия — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
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«Маккаби Тель-Авив» продлил свою победную серию до шести матчей

«Маккаби Тель-Авив» продлил свою победную серию до шести матчей
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Сегодня, в ночь с 27 на 28 марта, состоялся матч в рамках 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, где встретились израильский «Маккаби Тель-Авив» и испанская «Валенсия». Представители Израиля одержали победу со счётом 95:80 (21:20, 27:18, 23:20 и 24:20).

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
27 марта 2024, среда. 22:30 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
95 : 80
Валенсия
Валенсия, Испания
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Thomasson, Небо, Блатт, Колсон
Валенсия: Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Андерсон, Лопес-Аростеги, Джонс, Инглис, Йович, Робертсон, Оджелей, Пэнгос

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Маккаби Тель-Авив» Уэйд Болдуин. На его счету 17 очков, три подбора и четыре перехвата. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Джош Небо отметился 15 очками, девятью подборами и двумя блок-шотами.

Самым результативным в составе «Валенсии» стал тяжёлый форвард Шеми Оджелей. Он набрал 15 очков, совершил четыре подбора и отдал две передачи. Тяжёлый форвард Дамьен Инглис набрал 12 очков, сделал восемь подборов, две передачи и один перехват.

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