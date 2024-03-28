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Мемфис Гриззлиз — Лос-Анджелес Лейкерс 124:136, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 28 марта

Трипл-дабл Леброна Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Мемфисом»
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В ночь с 27 на 28 марта мск на площадке «ФедЭксФорума» в американском Мемфисе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Мемфис Гриззлиз» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 124:136.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
124 : 136
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 26, Ларэвиа - 25, Джексон - 17, Пиппен Мл. - 11, Стивенс - 11, Джексон - 10, Джарро - 8, Альдама - 6, Кларк - 6, Перейра - 4
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 32, Расселл - 23, Джеймс - 23, Принс - 15, Хэйс - 14, Динвидди - 14, Ривз - 13, Кристи - 2, Мэйс, Реддиш, Каслтон, Джайлс, Льюис

В составе гостей трипл-дабл оформил их лидер — 39-летний форвард Леброн Джеймс, на счету которого 23 набранных очка, 14 подборов и 12 результативных передач. Предыдущий матч регулярного чемпионата Леброн пропустил из-за повреждения. Самым результативным игроком встречи стал Руи Хатимура («Лейкерс»), оформивший дабл-дабл — 32 очка и 10 подборов.

«Лейкерс» одержали пятую победу подряд и продолжают борьбу за плей-ин. Сейчас клуб из Лос-Анджелеса занимает девятое место в Западной конференции, для продолжения борьбы за титул необходимо финишировать как минимум десятым.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

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