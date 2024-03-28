Трипл-дабл Леброна Джеймса принёс «Лейкерс» победу над «Мемфисом»

В ночь с 27 на 28 марта мск на площадке «ФедЭксФорума» в американском Мемфисе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Мемфис Гриззлиз» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 124:136.

В составе гостей трипл-дабл оформил их лидер — 39-летний форвард Леброн Джеймс, на счету которого 23 набранных очка, 14 подборов и 12 результативных передач. Предыдущий матч регулярного чемпионата Леброн пропустил из-за повреждения. Самым результативным игроком встречи стал Руи Хатимура («Лейкерс»), оформивший дабл-дабл — 32 очка и 10 подборов.

«Лейкерс» одержали пятую победу подряд и продолжают борьбу за плей-ин. Сейчас клуб из Лос-Анджелеса занимает девятое место в Западной конференции, для продолжения борьбы за титул необходимо финишировать как минимум десятым.

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