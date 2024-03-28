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«Хьюстон» одержал десятую победу подряд, обыграв в гостях «Оклахому»

«Хьюстон» одержал десятую победу подряд, обыграв в гостях «Оклахому»
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Сегодня, 28 марта, в Оклахоме состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Гости одержали победу со счётом 132:126 (ОТ).

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 132
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 31, Уильямс - 23, Джо - 17, Уиггинс - 16, Хэйворд - 13, Дорт - 8, Уильямс - 5, Уильямс - 5, Уоллес - 4, Холмгрен - 2, Мускала - 2, Уотерс III, Бийомбо, Джонсон, Сарр
Хьюстон Рокетс: Грин - 37, Томпсон - 25, Брукс - 20, Смит II - 16, Ванвлит - 13, Ландейл - 7, Грин - 7, Холидей - 4, Баллок - 3, Тэйт, Уильямс, Марьянович

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джейлен Грин. На его счету 37 очков, девять подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Амен Томпсон отметился 25 очками, 15 подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал защитник Джош Гидди. Он набрал 31 очко, совершил семь подборов и отдал четыре передачи. Форвард Джейлен Уильямс отметился 23 очками, пятью подборами и 10 передачами.

После 72 матчей «Хьюстон» занимает 11-е место в Западной конференции с 37 победами и 35 поражениями. «Оклахома» расположилась на третьей строчке с 50 победами в 72 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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