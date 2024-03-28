«Хьюстон» одержал десятую победу подряд, обыграв в гостях «Оклахому»

Сегодня, 28 марта, в Оклахоме состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Гости одержали победу со счётом 132:126 (ОТ).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джейлен Грин. На его счету 37 очков, девять подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Амен Томпсон отметился 25 очками, 15 подборами и четырьмя передачами.

Самым результативным в составе «Оклахомы» стал защитник Джош Гидди. Он набрал 31 очко, совершил семь подборов и отдал четыре передачи. Форвард Джейлен Уильямс отметился 23 очками, пятью подборами и 10 передачами.

После 72 матчей «Хьюстон» занимает 11-е место в Западной конференции с 37 победами и 35 поражениями. «Оклахома» расположилась на третьей строчке с 50 победами в 72 играх.