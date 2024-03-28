Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

50 очков Васселла и Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Юту»

50 очков Васселла и Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Юту»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 марта, в Солт-Лейк-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местная «Юта Джаз» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 118:111.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
111 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Секстон - 26, Маркканен - 25, Коллинс - 18, Джордж - 14, Сенсабо - 9, Хендрикс - 8, Льюис - 5, Кесслер - 4, Юртсевен - 2, Хортон-Такер, Престон, Саманич, Поттер
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 31, Вембаньяма - 19, Сохан - 17, Брэнэм - 17, Шампани - 17, Осман - 9, Коллинс - 4, Джонс - 3, Уэсли - 1, Грэм, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл. На его счету 31 очко, четыре подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде центровой Виктор Вембаньяма отметился 19 очками, восемью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Юты» стал разыгрывающий Коллин Секстон. Он набрал 26 очков, совершил два подбора и отдал девять результативных передач. Форвард Лаури Маркканен отметился 25 очками, шестью подборами и двумя передачами.

После 73 матчей «Сан-Антонио» занимает последнее 15-е место в Западной конференции с 17 победами и 56 поражениями. «Юта» расположлась на 12 строчке с 29 победами в 73 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android