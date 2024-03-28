50 очков Васселла и Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Юту»

Сегодня, 28 марта, в Солт-Лейк-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местная «Юта Джаз» и «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 118:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл. На его счету 31 очко, четыре подбора и шесть результативных передач. Его партнёр по команде центровой Виктор Вембаньяма отметился 19 очками, восемью подборами и шестью передачами.

Самым результативным в составе «Юты» стал разыгрывающий Коллин Секстон. Он набрал 26 очков, совершил два подбора и отдал девять результативных передач. Форвард Лаури Маркканен отметился 25 очками, шестью подборами и двумя передачами.

После 73 матчей «Сан-Антонио» занимает последнее 15-е место в Западной конференции с 17 победами и 56 поражениями. «Юта» расположлась на 12 строчке с 29 победами в 73 играх.