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Денвер Наггетс — Финикс Санз 97:104, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 28 марта

«Финикс» оборвал победную серию лидера Запада «Денвера» с дабл-даблами Дюранта и Йокича
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В ночь с 27 на 28 марта мск на паркете «Болл-Арены» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата НБА. Лидер турнирной таблицы Западной конференции «Денвер Наггетс» уступили на своей площадке занимающему на Западе седьмое место «Финикс Санз» со счётом 97:104.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
97 : 104
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Портер - 18, Гордон - 18, Колдуэлл-Поуп - 13, Джексон - 11, Гиллеспи - 8, Уотсон - 5, Строутер - 2, Браун, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Пикетт, Хафф
Финикс Санз: Дюрант - 30, Букер - 17, Аллен - 13, Бил - 10, Гордон - 10, Бол - 8, Янг - 6, Ойбанкс - 5, О'Нил - 5, Окоги, Томас, Азубуике, Родди, Литтл, Нуркич

Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант («Финикс»), оформивший дабл-дабл — на его счету 30 набранных очков и 13 подборов. Одного подбора не хватило до трипл-дабла одному из лидеров «Денвера» Николе Йокичу, набравшему 22 очка при девяти подборах и 10 результативных передачах.

«Наггетс» проиграли после четырёх побед подряд и продолжают возглавлять таблицу конференции, опережая на один выигранный матч «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесоту Тимбервулвз». «Санз» также выиграли четыре из пяти последних матчей и ведут борьбу за повышение из зоны плей-ин в зону плей-офф.

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