«Финикс» оборвал победную серию лидера Запада «Денвера» с дабл-даблами Дюранта и Йокича

В ночь с 27 на 28 марта мск на паркете «Болл-Арены» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата НБА. Лидер турнирной таблицы Западной конференции «Денвер Наггетс» уступили на своей площадке занимающему на Западе седьмое место «Финикс Санз» со счётом 97:104.

Самым результативным игроком матча стал Кевин Дюрант («Финикс»), оформивший дабл-дабл — на его счету 30 набранных очков и 13 подборов. Одного подбора не хватило до трипл-дабла одному из лидеров «Денвера» Николе Йокичу, набравшему 22 очка при девяти подборах и 10 результативных передачах.

«Наггетс» проиграли после четырёх побед подряд и продолжают возглавлять таблицу конференции, опережая на один выигранный матч «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесоту Тимбервулвз». «Санз» также выиграли четыре из пяти последних матчей и ведут борьбу за повышение из зоны плей-ин в зону плей-офф.

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