Сегодня, 28 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 28 марта

«Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 119:122 (ОТ).

«Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 118:111.

«Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 93:101.

«Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:108.

«Атланта Хоукс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:106.

«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 101:145.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 106:91.

«Мимфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:136.

«Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 125:99.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 126:132 (ОТ).

«Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:118.

«Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 111:118.

Новость дополняется...

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Бруклина» Кэма Томаса. На его счету 38 очков, два подбора и семь результативных передачи. Также стоит упомянуть защитника «Вашингтона» Джордана Пула. Он набрал 38 очков, совершил семь подборов и отдал восемь передач.