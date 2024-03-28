Все результаты игрового дня НБА 28 марта
Поделиться
Сегодня, 28 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 28 марта
- «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс» — 119:122 (ОТ).
- «Шарлотт Хорнетс» — «Кливленд Кавальерс» — 118:111.
- «Орландо Мэджик» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 93:101.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:108.
- «Атланта Хоукс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:106.
- «Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 101:145.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 106:91.
- «Мимфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 124:136.
- «Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 125:99.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 126:132 (ОТ).
- «Юта Джаз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 111:118.
- «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — 111:118.
Новость дополняется...
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Бруклина» Кэма Томаса. На его счету 38 очков, два подбора и семь результативных передачи. Также стоит упомянуть защитника «Вашингтона» Джордана Пула. Он набрал 38 очков, совершил семь подборов и отдал восемь передач.
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 122
ОТ
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Пул - 38, Кузма - 24, Багли III - 18, Авдия - 17, Кисперт - 15, Гилл - 5, Дэвис - 2, Вукчевич, Батлер, Болдуин Мл., Холмс, Оморуи
Бруклин Нетс: Томас - 38, Шрёдер - 21, Бриджес - 19, Клэкстон - 17, Уотфорд - 12, Шарп - 8, Финни-Смит - 4, Уилсон - 2, Клауни - 1, Уокер, Гильярд, Джонсон
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
118 : 111
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 31, Бриджес - 17, Манн - 17, Уильямс - 16, Ричардс - 11, Мицич - 11, Покушевски - 10, Дав. Бертанс - 5, Макгауэнс, Смит, Бэйли, Тор
Кливленд Кавальерс: Аллен - 24, Страс - 19, Меррилл - 17, Гарлэнд - 14, Ньянг - 14, Мобли - 10, Окоро - 7, ЛеВерт - 4, Томпсон - 2, Портер, Бейтс, Моррис, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
93 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Банкеро - 15, Вагнер - 14, Айзек - 9, Картер - 7, Блэк - 6, Вагнер - 6, Саггс - 4, Фульц - 4, Инглс - 2, Хьюстан, Океке, Скофилд, Битадзе
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 23, Карри - 17, Томпсон - 15, Муди - 12, Пэйтон II - 10, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 6, Луни - 4, Пол - 3, Сантос - 3, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 26, Убре - 17, Хилд - 17, Харрис - 14, Бамба - 12, Батюм - 9, Лоури - 7, Рид - 5, Мартин, Каунсил, Уилсон, Пэйн
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Леонард - 17, Харден - 16, Мэнн - 14, Пауэлл - 11, Зубац - 11, Коффи - 10, Уэстбрук - 6, Пламли - 1, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Мун
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Атланта Хоукс: Мюррей - 30, Мэтьюз - 21, Богданович - 16, Хантер - 13, Капела - 13, Уиндлер - 11, Фернанду - 7, Крейчи - 7, Форрест - 2, Джонсон, Янг, Мэттьюз
Портленд Трэйл Блэйзерс: Бэнтон - 31, Камара - 17, Хендерсон - 15, Рит - 13, Хагенс - 10, Браун - 7, Рупер - 7, Уокер - 4, Минайя - 2, Тибулл, Мюррэй, Баджи
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 145
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Дик - 23, Трент-мл. - 18, Темпл - 15, Фриман - 14, Олиник - 13, Нвора - 7, Макдэниелс - 4, Браун - 3, Симмонс - 2, Гуйе - 2, Буше, Агбаджи
Нью-Йорк Никс: Макбрайд - 29, Брансон - 26, Ачиува - 19, Богданович - 18, Дивинченцо - 16, Хартенштайн - 15, Робинсон - 8, Харт - 7, Милтон - 7, Джеффрис, Дьяките, Симс
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 91
Детройт Пистонс
Детройт
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 21, Макдэниелс - 20, Андерсон - 14, Александер-Уолкер - 11, Гобер - 11, Эдвардс - 9, Конли - 9, Маклафлин - 8, Гарза - 2, Моррис - 1, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Флинн - 14, Дюрен - 11, Уайзмен - 11, Мету - 8, Сассер - 7, Браун - 5, Эвбуомван - 3, Роден, Умуде, Айви, Бейхайм, Фурнье
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
124 : 136
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 26, Ларэвиа - 25, Джексон - 17, Пиппен Мл. - 11, Стивенс - 11, Джексон - 10, Джарро - 8, Альдама - 6, Кларк - 6, Перейра - 4, Уильямс Мл., Уильямс
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 32, Расселл - 23, Джеймс - 23, Принс - 15, Хэйс - 14, Динвидди - 14, Ривз - 13, Кристи - 2, Мэйс, Реддиш, Каслтон, Джайлс, Льюис
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
125 : 99
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Чикаго Буллз: Дерозан - 27, Вучевич - 22, Уайт - 18, Досунму - 17, Драммонд - 14, Карузо - 12, Крэйг - 7, Грин - 5, Битим - 3, Картер, Терри, Тэйлор
Индиана Пэйсерс: Нембард - 18, Сиакам - 14, Халибёртон - 13, Макконнелл - 12, Тёрнер - 12, Джексон - 6, Несмит - 6, Топпин - 5, Смит - 5, Браун - 3, Макдермотт - 3, Джонсон - 2, Уокер, Шиппард
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
126 : 132
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гидди - 31, Уильямс - 23, Джо - 17, Уиггинс - 16, Хэйворд - 13, Дорт - 8, Уильямс - 5, Уильямс - 5, Уоллес - 4, Холмгрен - 2, Мускала - 2, Уотерс III, Бийомбо, Джонсон, Сарр
Хьюстон Рокетс: Грин - 37, Томпсон - 25, Брукс - 20, Смит II - 16, Ванвлит - 13, Ландейл - 7, Грин - 7, Холидей - 4, Баллок - 3, Тэйт, Уильямс, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
111 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Секстон - 26, Маркканен - 25, Коллинс - 18, Джордж - 14, Сенсабо - 9, Хендрикс - 8, Льюис - 5, Кесслер - 4, Юртсевен - 2, Хортон-Такер, Престон, Саманич, Поттер
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 31, Вембаньяма - 19, Сохан - 17, Брэнэм - 17, Шампани - 17, Осман - 9, Коллинс - 4, Джонс - 3, Уэсли - 1, Грэм, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
97 : 104
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ки, Йокич, Гиллеспи, Пикетт, Хафф, Гордон
Финикс Санз: Букер, Окоги, Бил, Томас, Аллен, Бол, Ойбанкс, О'Нил, Родди, Гордон, Литтл, Азубуике, Янг, Дюрант
Комментарии
- 28 марта 2024
-
07:34
-
07:19
-
06:34
-
05:56
-
05:44
-
05:29
-
04:46
-
04:45
-
04:29
-
04:17
-
03:12
-
02:59
-
02:35
-
00:45
-
00:13
- 27 марта 2024
-
23:18
-
22:52
-
22:06
-
21:01
-
21:00
-
20:45
-
20:28
-
19:22
-
18:56
-
18:16
-
17:26
-
16:47
-
16:39
-
15:44
-
14:59
-
14:50
-
14:39
-
13:58
-
13:55
-
13:28