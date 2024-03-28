Евролига: расписание всех матчей 28 марта
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Сегодня, 28 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 32-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.
Расписание матчей Евролиги 22 марта:
«Жальгирис» — «Олимпия» Милан (21:00);
«Баскония» — «Анадолу Эфес» (22:30);
«Бавария» — «Барселона» (22:30);
«Партизан» — «Олимпиакос» (22:30);
АСВЕЛ — «Монако» (23:00).
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Олимпия Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».
Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Валенсия»
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