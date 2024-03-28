Евролига: расписание всех матчей 28 марта

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Сегодня, 28 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 32-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Евролиги 22 марта:

«Жальгирис» — «Олимпия» Милан (21:00);

«Баскония» — «Анадолу Эфес» (22:30);

«Бавария» — «Барселона» (22:30);

«Партизан» — «Олимпиакос» (22:30);

АСВЕЛ — «Монако» (23:00).

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».

Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Валенсия»