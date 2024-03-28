Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: расписание всех матчей 28 марта

Евролига: расписание всех матчей 28 марта
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено пять матчей 32-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Расписание матчей Евролиги 22 марта:

«Жальгирис» — «Олимпия» Милан (21:00);
«Баскония» — «Анадолу Эфес» (22:30);
«Бавария» — «Барселона» (22:30);
«Партизан» — «Олимпиакос» (22:30);
АСВЕЛ — «Монако» (23:00).

Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Олимпия Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
28 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».

Евролига. «Маккаби Тель-Авив» — «Валенсия»

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android