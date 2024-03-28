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Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О`Нила по количеству блоков и перехватов

Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О`Нила по количеству блоков и перехватов
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал первым новичком с сезона-1992/1993, кому удалось набрать 300 блок-шотов и перехватов за сезон. В прошлый раз такое удалось легендарному баскетболисту Шакилу О`Нилу (346).

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Французу удалось достичь данной отметки в сегодняшнем матче с «Ютой Джаз», где он отметился пятью блок-шотами. Всего на счету Вембаньямы 222 блок-шота и 79 перехватов в этом сезоне. Техасской команде удалось переиграть «Юту» со счётом 118:111.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
111 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз: Секстон - 26, Маркканен - 25, Коллинс - 18, Джордж - 14, Сенсабо - 9, Хендрикс - 8, Льюис - 5, Кесслер - 4, Юртсевен - 2, Хортон-Такер, Данн, Престон, Саманич, Поттер
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 31, Вембаньяма - 19, Сохан - 17, Брэнэм - 17, Шампани - 17, Осман - 9, Коллинс - 4, Джонс - 3, Уэсли - 1, Грэм, Сиссоко, Барлоу, Мамукелашвили

В свой первый сезон в лиге Виктор в среднем набирает 20,7 очка, делает 10,3 подбора, 3,5 блок-шота и 1,2 перехвата. «Сан-Антонио» занимает последнее место в Западной конференции, одержав 17 побед при 56 поражениях.

Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте-2023.

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