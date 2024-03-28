Виктор Вембаньяма повторил достижение Шакила О`Нила по количеству блоков и перехватов

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал первым новичком с сезона-1992/1993, кому удалось набрать 300 блок-шотов и перехватов за сезон. В прошлый раз такое удалось легендарному баскетболисту Шакилу О`Нилу (346).

Французу удалось достичь данной отметки в сегодняшнем матче с «Ютой Джаз», где он отметился пятью блок-шотами. Всего на счету Вембаньямы 222 блок-шота и 79 перехватов в этом сезоне. Техасской команде удалось переиграть «Юту» со счётом 118:111.

В свой первый сезон в лиге Виктор в среднем набирает 20,7 очка, делает 10,3 подбора, 3,5 блок-шота и 1,2 перехвата. «Сан-Антонио» занимает последнее место в Западной конференции, одержав 17 побед при 56 поражениях.

Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте-2023.

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