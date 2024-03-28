Кендрик Нанн рассказал о том, хочет ли он остаться в «Панатинаикосе» в будущем

Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн ответил на вопрос о том, каковы шансы того, что он останется в греческом клубе и на следующий сезон.

«Изначально я пришёл в «Панатинаикос», чтобы впоследствии вернуться в НБА. Но, без сомнений, я тут почувствовал несравненную любовь и поддержку. Так что на данный момент я не знаю, что выберу, но решение остаться точно является одним из моих вариантов», — заявил Нанн на шоу Over Play.

Американский защитник перешёл в греческую команду в октябре минувшего года. В нынешнем розыгрыше Евролиги Кендрик в среднем набирает 14,7 очка и делает 2,9 результативной передачи. Афинский коллектив занимает второе место в регулярном чемпионате Евролиги, уступая только мадридскому «Реалу».

Евролига. «Панатинаикос» — «Барселона»