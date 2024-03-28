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Шакил О'Нил назвал Бена Симмонса самым увлекательным игроком НБА для просмотра

Шакил О'Нил назвал Бена Симмонса самым увлекательным игроком НБА для просмотра
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Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил ответил на вопрос о том, кого он считает самым увлекательным баскетболистом НБА для просмотра вживую.

«Это Бен Симмонс, поскольку я хочу научиться, как можно заработать $ 80 млн и сыграть всего 55 игр. Научите меня, пожалуйста. Расскажите, как можно сыграть 55 игр за три сезона и получить $ 30 млн, затем ещё столько же, а потом и $ 40 млн», — заявил О'Нил на подкасте The Big.

Шакил провёл в лиге 19 сезонов и принял участие в 1207 играх регулярного сезона. За всё это время центровому удалось заработать порядка $ 292 млн. В 2019 году Бен подписал пятилетний контракт общей суммой в $ 177 млн.

В нынешнем сезоне австралиец принял участие в 15 играх, где в среднем набирал 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 ассиста.

Шакил О'Нил встретился с Яо Мином:

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