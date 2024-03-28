Леброн Джеймс и Джей Джей Редик разобрали, почему Луку Дончича невозможно остановить

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и экс-игрок НБА Джей Джей Редик поделились своими рассуждениями по поводу защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Лука является одним из тех редких игроков, который может сделать любой пас из-под сдваивания. Ты, Леброн, тоже входишь в это число, Джеймс Харден и Лука тоже в этом списке. Так зачем пытаться на нём сдваиваться вообще?» — задал вопрос Редик на подкасте Mind Your Game.

«Я сам не понимаю этого. Особенно учитывая, сколько отличных бросающих игроков вокруг него. Лука сможет прочесть подобную ситуацию. А когда Тим Хардуэй забрасывает шесть или семь трёшек, то тебе конец. Кайри и Лука всегда покажут свой уровень. Когда у Тима была такая шикарная игра против нас в начале года, то мы пытались сдваиваться на Дончиче, но в итоге Данте Экзам оформил пять или шесть дальних бросков», — продолжил Леброн.

«Если люди ищут ответа, почему в этом сезоне нападение в лиге так сильно скакнуло вперёд, то никакого, блин, ответа нет. «Атланта» чаще всех сдваивается в лиге, но в игре с «Далласом», они решили не сдваиваться на Луке, поскольку они переживали за последствия. В итоге Дончич набрал 73 очка», — подытожил Редик.

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения: