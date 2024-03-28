В Макеевке построят Центр уличного баскетбола

В городе Макеевке появится Центр уличного баскетбола. О планах построить спортивное сооружение сообщила пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ). Кроме того, в городе появится круглогодичный бассейн. Строительство начнётся в рамках проекта «ПСБ – Детям».

«Та масштабная работа, которую ПСБ проводит в Донецкой Народной Республике, направлена на обеспечение населения и бизнеса современными финансовыми продуктами, услугами и сервисами. ⟨...⟩ ПСБ принимает участие в социальных проектах, и, продолжая эту работу в рамках «ПСБ – Детям», мы планируем построить в Макеевке Центр уличного баскетбола и круглогодичный бассейн», – сказал Пётр Фрадков – председатель ПСБ.

Макеевка является вторым по численности населения городом ДНР.