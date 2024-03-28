«Уралмаш» за счёт 31 очка Октавиуса Эллиса на выезде победил «Самару» в Единой лиге

В Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 83:77 (27:19, 22:20, 19:20, 15:18).

Самым результативным в составе самарцев оказался американский форвард Хэйден Далтон, набравший 20 очков, девять подборов и две результативные передачи. В составе гостей лучшую результативность продемонстрировал американский центровой Октавиус Эллис. В его активе 31 очко, пять подборов и три результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги «Самара» на выезде сыграет с клубом «Руна». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени. «Уралмаш» в следующем туре примет «Минск». Матч запланирован на 31 марта. Начало игры – в 16:00 мск.