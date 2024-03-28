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«Уралмаш» за счёт 31 очка Октавиуса Эллиса на выезде победил «Самару» в Единой лиге

«Уралмаш» за счёт 31 очка Октавиуса Эллиса на выезде победил «Самару» в Единой лиге
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В Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 83:77 (27:19, 22:20, 19:20, 15:18).

Единая лига ВТБ . Группа Б
28 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
77 : 83
Уралмаш
Екатеринбург
Самара: Далтон - 20, Загорац - 14, Роберсон - 12, Томпсон - 10, Гудумак - 9, М. Кулагин - 8, Хоукинс - 4, Зверев, Ребич, Викторов, Умрихин, Амосов
Уралмаш: Эллис - 31, Даглас - 15, Нэльсон - 11, Уиттакер - 10, Нэвелс - 7, Писклов - 5, Глазунов - 4, Новиков, Балашов, Михеев, Прощенко

Самым результативным в составе самарцев оказался американский форвард Хэйден Далтон, набравший 20 очков, девять подборов и две результативные передачи. В составе гостей лучшую результативность продемонстрировал американский центровой Октавиус Эллис. В его активе 31 очко, пять подборов и три результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги «Самара» на выезде сыграет с клубом «Руна». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени. «Уралмаш» в следующем туре примет «Минск». Матч запланирован на 31 марта. Начало игры – в 16:00 мск.

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