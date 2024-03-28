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МБА вырвала победу в матче с «Автодором» в Единой лиге

МБА вырвала победу в матче с «Автодором» в Единой лиге
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На стадионе «Кристалл» в Саратове завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Автодор» и МБА. Игра закончилась победой гостей. Исход встречи не был ясен вплоть до последних секунд четвёртой четверти, более удачливой в которой оказались игроки московской команды. Счёт матча – 74:71 (15:13, 18:24, 21:23, 20:11).

Единая лига ВТБ . Группа Б
28 марта 2024, четверг. 18:30 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
71 : 74
МБА
Москва
Автодор: Хэммондс - 20, Гаррет - 14, Ньюмэн - 13, Торнвелл - 8, Мавра - 7, Беслач - 5, Петенев - 2, Фридзон - 2, Пранаускис, Наумов, Халдеев, Фёдоров
МБА: Хоменко - 17, Лопатин - 14, Барашков - 11, Минченко - 6, Воронов - 6, Якушин - 6, Трушкин - 4, Коновалов - 4, Касаткин - 3, Исмаилов - 2, Валиев - 1, Голдырев

Самым результативным в составе самарцев был американский центровой Рэйшон Хэммондс. На его счету 20 очков и восемь подборов. В составе МБА чаще всего кольцо Автодора» поражал разыгрывающий Александр Хоменко. В его активе 17 очков, четыре подбора и две результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги «Автодор» сыграет с «Астаной». Встреча пройдёт 31 марта в Саратове и начнётся в 15:30 по московскому времени. МБА в следующем туре примет «Нижний Новгород». Игра пройдёт также 31 марта. Начало – в 15:00 мск.

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