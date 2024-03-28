«Црвена Звезда»: Милош Теодосич почувствовал дискомфорт и тошноту

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич, выступающий сейчас за «Црвену Звезду», не сыграет с мадридским «Реалом» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Об этом информирует пресс-служба сербской команды. Встреча состоится завтра, 29 марта, в Мадриде. Начало запланировано на 22:30 мск.

Сообщается, что Теодосич во время последней тренировки почувствовал дискомфорт и тошноту, из-за чего его пришлось госпитализировать. В результате обследования серьёзной проблемы не обнаружили, но здоровьем баскетболиста решили не рисковать. Ожидается, что игрок пропустит только матч с «Реалом» и вернётся на площадку уже на следующей неделе.

Евролига. «Црвена Звезда» — «Виртус Болонья»:

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