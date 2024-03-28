«Зенит» растерял преимущество «+21», но вырвал победу в матче с ЦСКА в Единой лиге

В Москве завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 92:91 (33:19, 23:26, 19:25, 17:21). Отметим, что по ходу матча армейцы отставали с разницей «-21» (22:43), но существенно сократили этот разрыв к концу второй четверти.

Самым результативным в составе подопечных Эмила Райковича был разыгрывающий Мело Тримбл. В его активе 20 очков, два подбора и пять результативных передач. У «Зенита» лучшую результативность продемонстрировал центровой Винс Хантер, на счету которого 24 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги ЦСКА вновь сыграет на домашней площадке. В гости к красно-синим приедет «Локомотив-Кубань». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 19:00 по московскому времени. «Зенит» в следующем туре отправится на выезд в Красноярск, где сыграет с «Енисеем». Матч пройдёт 31 марта и начнётся в 13:00 мск.