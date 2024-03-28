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«Зенит» растерял преимущество «+21», но вырвал победу в матче с ЦСКА в Единой лиге

«Зенит» растерял преимущество «+21», но вырвал победу в матче с ЦСКА в Единой лиге
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В Москве завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась победой гостей со счётом 92:91 (33:19, 23:26, 19:25, 17:21). Отметим, что по ходу матча армейцы отставали с разницей «-21» (22:43), но существенно сократили этот разрыв к концу второй четверти.

Единая лига ВТБ . Группа А
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
91 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 20, Жан-Шарль - 17, Хэнлан - 15, М'Бай - 11, Астапкович - 10, Курбанов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Антонов - 2, Михайловский, Ухов, Карданахишвили
Зенит: Хантер - 24, Курич - 17, Карасёв - 15, Фрейзер - 8, Эртель - 8, Жбанов - 6, Морман - 5, Клименко - 4, Вольхин - 3, Зубков - 2, Захаров, Торопов

Самым результативным в составе подопечных Эмила Райковича был разыгрывающий Мело Тримбл. В его активе 20 очков, два подбора и пять результативных передач. У «Зенита» лучшую результативность продемонстрировал центровой Винс Хантер, на счету которого 24 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги ЦСКА вновь сыграет на домашней площадке. В гости к красно-синим приедет «Локомотив-Кубань». Встреча состоится 1 апреля и начнётся в 19:00 по московскому времени. «Зенит» в следующем туре отправится на выезд в Красноярск, где сыграет с «Енисеем». Матч пройдёт 31 марта и начнётся в 13:00 мск.

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