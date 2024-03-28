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«Руна» победила «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

«Руна» победила «Нижний Новгород» в матче Единой лиги
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В Москве на стадионе «Динамо» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Руна» встречалась с клубом «Нижний Новгород». Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 83:76 (14:24, 27:18, 23:20, 19:14).

Единая лига ВТБ . Группа Б
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
83 : 76
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Руна: Тайус - 16, Морган - 16, Иванович - 14, Хилл - 13, Янг - 7, Попов - 7, Походяев - 6, Сопин - 4, Комиссаров, Митькин, Жмако, Самойленко
Пари Нижний Новгород: Чадов - 18, Близнюк - 12, Смит - 10, Воронцевич - 10, Бабурин - 8, Новакович - 6, Стребков - 6, Ганькевич - 4, Беленицкий - 2, Ивлев, Зоткин

Самым результативным в составе победителей оказался центровой Алекс Тайус, набравший 16 очков. Кроме того, в его активе пять подборов и одна результативная передача. Также 16 очков набрал форвард Джувэн Морган. В составе гостей лучшую результативность показал форвард Александр Чадов. На его счету 18 очков, семь подборов и две результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги «Руна» сыграет с «Самарой». Матч пройдёт 1 апреля и начнётся в 20:00 мск. Нижегородцы в следующем туре проведут встречу с МБА. Матч состоится 31 марта в Москве. Начало – в 15:00 мск.

Единая лига. Турнирная таблица
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