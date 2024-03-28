«Руна» победила «Нижний Новгород» в матче Единой лиги

В Москве на стадионе «Динамо» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Руна» встречалась с клубом «Нижний Новгород». Игра закончилась победой хозяев площадки со счётом 83:76 (14:24, 27:18, 23:20, 19:14).

Самым результативным в составе победителей оказался центровой Алекс Тайус, набравший 16 очков. Кроме того, в его активе пять подборов и одна результативная передача. Также 16 очков набрал форвард Джувэн Морган. В составе гостей лучшую результативность показал форвард Александр Чадов. На его счету 18 очков, семь подборов и две результативные передачи.

В следующем туре Единой лиги «Руна» сыграет с «Самарой». Матч пройдёт 1 апреля и начнётся в 20:00 мск. Нижегородцы в следующем туре проведут встречу с МБА. Матч состоится 31 марта в Москве. Начало – в 15:00 мск.