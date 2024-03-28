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Экс-игрок НБА назвал двух баскетболистов Евролиги, играть против которых сложнее всего

Экс-игрок НБА назвал двух баскетболистов Евролиги, играть против которых сложнее всего
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Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн назвал выступающих в Евролиге баскетболистов, играть против которых сложнее всего.

«Я никогда по-настоящему не считал, что здесь, в Европе, должен планировать игру против конкретного баскетболиста. Но я бы сказал, что против Эди Тавареша или Мустафу Фалля играть сложнее всего», — сказал Нанн на канале Amerikanos24 в YouTube.

Американский защитник перешёл в греческую команду в октябре минувшего года. В нынешнем розыгрыше Евролиги Кендрик в среднем набирает 14,8 очка и делает 2,8 результативной передачи. До перехода в «Панатинаикос» выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за «Вашингтон Уизардс».

Евролига. «Панатинаикос» — «Барселона»:

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