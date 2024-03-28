Владимир Гомельский ответил на вопрос, сдаёт ли сборная США тест на допинг перед ОИ

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу мужской и женской сборных США по баскетболу. У Гомельского поинтересовались, сдают ли игроки этих национальных команд тест на допинг перед участием в Олимпийских играх.

«Про женскую не знаю. А мужская сборная США привозит сертификат определённой формы на каждого игрока», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Не так давно состоялась жеребьёвка баскетбольных турниров Олимпиады 2024 года, в результате которой американские баскетболисты и баскетболистки узнали своих соперников.