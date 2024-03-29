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Атланта Хоукс – Бостон Селтикс 123:122 как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 29 марта

31 очко Джейсона Тейтума не помогло «Бостону» обыграть «Атланту»
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Сегодня, 29 марта, в Атланте состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Атланта Хоукс» и «Бостон Селтикс». Хозяева одержали победу со счётом 123:122 (ОТ).

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
123 : 122
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Мюррей - 44, Богданович - 24, Хантер - 21, Капела - 12, Мэтьюз - 7, Фернанду - 6, Форрест - 4, Мэттьюз - 3, Крейчи - 2, Уиндлер
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Уайт - 22, Порзингис - 20, Браун - 18, Холидэй - 13, Хозер - 8, Притчард - 4, Корнет - 4, Тиллман - 2, Бриссетт, Михайлюк

Самым результативным игроком матча стал защитник «Атланты» Деджонте Мюррей. На его счету 44 очка, семь подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Деандре Хантер отметился даблом-даблом: 21 очко, 13 подборов и одна передача.

Самым результативным в составе «Бостона» стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. Он набрал 31 очко, совершил 13 подборов и отдал шесть передач. Разыгрывающий Деррик Уайт отметился 22 очка, семью подборами и пятью передачами.

После 73 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 57 победами и 16 поражениями. «Атланта» расположилась на десятой строчке с 34 победами в 73 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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