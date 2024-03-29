31 очко Джейсона Тейтума не помогло «Бостону» обыграть «Атланту»

Сегодня, 29 марта, в Атланте состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Атланта Хоукс» и «Бостон Селтикс». Хозяева одержали победу со счётом 123:122 (ОТ).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Атланты» Деджонте Мюррей. На его счету 44 очка, семь подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Деандре Хантер отметился даблом-даблом: 21 очко, 13 подборов и одна передача.

Самым результативным в составе «Бостона» стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. Он набрал 31 очко, совершил 13 подборов и отдал шесть передач. Разыгрывающий Деррик Уайт отметился 22 очка, семью подборами и пятью передачами.

После 73 матчей «Бостон» лидирует в Восточной конференции с 57 победами и 16 поражениями. «Атланта» расположилась на десятой строчке с 34 победами в 73 играх.