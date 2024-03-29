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Пеликанс — Милуоки 107:100 как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 29 марта

«Нью-Орлеан» дома одержал победу над «Милуоки», у Янниса Адетокунбо 35 очков
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Сегодня, 29 марта, в Нью-Орлеане состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Хозяева одержали победу со счётом 107:100.

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
107 : 100
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 28, Макколлум - 25, Валанчюнас - 17, Мёрфи - 15, Джонс - 11, Нэнс - 9, Хоукинс - 2, Маршалл, Альварадо, Райан, Зеллер, Робинсон-Эрл
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 20, Бисли - 20, Лопес - 7, Миддлтон - 7, Портис - 5, Коннотон - 3, Краудер - 3, Боучэмп, Галлинари, Грин, Беверли, Адетокунбо, Джексон

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 35 очков, 14 подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Дэмьен Лиллард отметился 20 очками, пятью подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Нью-Орлеана» стал форвард Зайона Уильямсон. Он набрал 28 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. Защитник Си Джей Макколлум отметился 25 очками, семью подборами и семью передачами.

После 73 матчей «Пеликанс» занимает пятое место в Западной конференции с 45 победами и 28 поражениями. «Милуоки» расположился на второй строчке с 46 победами в 73 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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