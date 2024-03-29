«Нью-Орлеан» дома одержал победу над «Милуоки», у Янниса Адетокунбо 35 очков

Сегодня, 29 марта, в Нью-Орлеане состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Милуоки Бакс». Хозяева одержали победу со счётом 107:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 35 очков, 14 подборов и четыре результативных передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Дэмьен Лиллард отметился 20 очками, пятью подборами и семью передачами.

Самым результативным в составе «Нью-Орлеана» стал форвард Зайона Уильямсон. Он набрал 28 очков, совершил пять подборов и отдал две результативные передачи. Защитник Си Джей Макколлум отметился 25 очками, семью подборами и семью передачами.

После 73 матчей «Пеликанс» занимает пятое место в Западной конференции с 45 победами и 28 поражениями. «Милуоки» расположился на второй строчке с 46 победами в 73 играх.