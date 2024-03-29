Сегодня, 29 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 29 марта

«Атланта Хоукс» — «Бостон Селтикс» — 123:122 (ОТ).

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Милуоки Бакс» — 107:100.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Атланты» Деджонте Мюррея. На его счету 44 очка, семь подборов и семь результативных передач. Также стоит упомянуть форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо. Он набрал 35 очков, 14 подборов и четыре результативных передачи.