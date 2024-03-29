Евролига: расписание всех матчей 29 марта

Сегодня, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено три матча 32-го тура, который сегодня завершится. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Евролиги 29 марта:

«Фенербахче» — «Альба» (20:45 мск);

«Реал» Мадрид — «Црвена Звезда» (22:30);

«Виртус» Болонья — «Панатинаикос» (22:30).

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».

Евролига. «Панатинаикос» — «Барселона»