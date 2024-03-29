Евролига: расписание всех матчей 29 марта
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Сегодня, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдёт очередной игровой день. В общей сложности будет проведено три матча 32-го тура, который сегодня завершится. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.
Расписание матчей Евролиги 29 марта:
«Фенербахче» — «Альба» (20:45 мск);
«Реал» Мадрид — «Црвена Звезда» (22:30);
«Виртус» Болонья — «Панатинаикос» (22:30).
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
29 марта 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
29 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 32-й тур
29 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».
Евролига. «Панатинаикос» — «Барселона»
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