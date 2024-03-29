Расписание полуфинальных матчей Еврокубка 29 марта

Сегодня, 29 марта, состоятся ответные полуфинальные матчи Еврокубка. Первые игры прошли 26 марта.

Напомним, команды, вышедшие в полуфинал, выявляют сильнейшего в сериях до двух побед. В случае, если одна из команд выиграла первые две игры, третья игра не проводится. Команда, которая заняла место в топ-16 выше, играет первую и третью (при необходимости) игры дома.

Расписание полуфинальных встреч 29 марта:

«Бешикташ» — «Бурк» 20:45 по московскому времени

«Лондон Лайонс» — «Париж» 22:30 по московскому времени

Победителями первых матчей являются «Бурк» и «Париж».

Результаты четвертьфинальных встреч:

«Бурк» — «Прометей» — 95:82;

«У-БТ» — «Лондон Лайонс» — 79:91;

«Хапоэль Тель-Авив» — «Бешикташ» — 89:94;

«Париж» — «Ховентуд» — 86:70.