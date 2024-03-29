Сестра Эла Хорфорда призвала Дрэймонда Грина завершить карьеру

Сестра бигмена «Бостон Селтикс» Эла Хорварда Анна высказала своё мнение, насчёт форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Дрэймонд всегда играет так, будто кто-то постоянно держит грёбаный пистолет у его виска. Братан, ты добился успеха и заработал много денег. Никто не заставляет тебя играть дальше. Закончи карьеру и иди живи своей жизнью. Освободи своё место тому, кто в этом нуждается», — написала Анна в социальной сети X (ранее — Twitter).

Поводом для такого высказывания стало выступление Грина в матче с «Орландо Мэджик», который прошёл вчера, 28 марта. За первые четыре минуты матча Дрэймонд получил два технических фола за разговоры с судьями и был удалён с площадки. Калифорнийский коллектив смог одержать победу в матче со счётом 101:93.

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