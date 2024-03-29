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Сестра Эла Хорфорда призвала Дрэймонда Грина завершить карьеру

Сестра Эла Хорфорда призвала Дрэймонда Грина завершить карьеру
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Сестра бигмена «Бостон Селтикс» Эла Хорварда Анна высказала своё мнение, насчёт форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Дрэймонд всегда играет так, будто кто-то постоянно держит грёбаный пистолет у его виска. Братан, ты добился успеха и заработал много денег. Никто не заставляет тебя играть дальше. Закончи карьеру и иди живи своей жизнью. Освободи своё место тому, кто в этом нуждается», — написала Анна в социальной сети X (ранее — Twitter).

Поводом для такого высказывания стало выступление Грина в матче с «Орландо Мэджик», который прошёл вчера, 28 марта. За первые четыре минуты матча Дрэймонд получил два технических фола за разговоры с судьями и был удалён с площадки. Калифорнийский коллектив смог одержать победу в матче со счётом 101:93.

НБА - регулярный чемпионат
28 марта 2024, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
93 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Энтони - 26, Банкеро - 15, Вагнер - 14, Айзек - 9, Картер - 7, Блэк - 6, Вагнер - 6, Саггс - 4, Фульц - 4, Инглс - 2, Хьюстан, Океке, Скофилд, Битадзе
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 23, Карри - 17, Томпсон - 15, Муди - 12, Пэйтон II - 10, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 6, Луни - 4, Пол - 3, Сантос - 3, Робинсон, Шарич, Грин, Киньонес

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку

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